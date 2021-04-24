24.04.2021 (11:15)

На Балтийском флоте завершилась тренировка с органами военного управления, соединениями и частями

К плановой тренировке привлекалось порядка 1000 военнослужащих, было задействовано около 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации флота. Тренировка проводилась в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота на 2021 год.

Главная цель тренировки – повышение уровня подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработка вопросов организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирование действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части Балтийского флота отработали вопросы приведения в различные степени боевой готовности, экстренную подготовку кораблей к выходу в море и выполнения учебно-боевых задач.

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