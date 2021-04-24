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24.04.2021 (11:10)

Командующий войсками ЦВО вручил награды военнослужащим по итогам совместного российско-таджикского учения

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил участников совместного российско-таджикского учения. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.

Основной этап учения прошел 23 апреля на полигоне Харб-Майдон. От российской стороны к учению было  привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25 СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». Разведку целей и корректировку огня обеспечила группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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