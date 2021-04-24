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24.04.2021 (11:05)

Армейская авиация ЦВО задействована в тушении природного пожара в Свердловской области

Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении природного пожара в труднодоступной местности в Талицком районе Свердловской области.

В ходе проведенной воздушной разведки было выявлено 15 очагов горения сухой травы на общей площади 550 га. Для борьбы с огнем в воздух были подняты два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью до 5 тонн. Экипажи вертолетов выполнили около 20 вылетов, сбросив на очаги пожара в общей сложности более 70 тонн воды.

В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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