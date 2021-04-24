24.04.2021 (11:00)

Юнармейцы сняли короткометражку про битву за Москву

Участники Движения представили ролик о событии, переломившем ход Великой Отечественной войны. Речь идёт о сражении за столицу Родины, которое развернулось в конце 1941 года! Сюжет подготовлен в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб Движения проводит совместно с издательством «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

«Сегодня я узнал, что значит не сдаваться и не отступать. «Ни шагу назад, за нами – Москва!» – так говорили те, кто шли в бой. Германия наступала быстро и стремительно. Её главной целью было захватить сердце страны – столицу. Это была операция «Тайфун». Ведь каждый знает, что без сердца жизни нет! Поэтому, так важно было для советской армии дать отпор врагу и не допустить захвата Москвы», – делится своими впечатлениями от увиденного юнармеец Егор Шихарев.

Под Москвой шли жестокие бои, а саму столицу засыпали зажигательными бомбами. На пути врага встали курсанты пехотного и артиллерийского училищ, танковые бригады, парашютисты-диверсанты, мирные граждане. Все, кто мог, ценой собственной жизни задерживали продвижение врага к столице.

Юнармейцев, которые снимали короткометражку, больше всего поразило то, что несмотря на наступление фашистов, 7 ноября 1941 года в центре Москвы на Красной площади прошёл парад, что являлось символом неустрашимости, говорят ребята. Может быть, именно это придало армии уверенности и в результате, уже 5 декабря 1941 противник был отброшен от Москвы на значительное расстояние.

Всего в рамках проекта планируется снять 8 роликов. Участники Движения сняли уже 5: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя. Ребята живо интересуются историей. Темы, затронутые в сюжетах, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, которые были представлены на конкурс. В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Прием творческих работ на конкурс «Два капитана» уже завершен. Произведения и иллюстрации оправились на суд жюри. До конца апреля специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». 19 апреля на сайте www.detlit.ru началось голосование, в результате которого выяснится, кто получит «Приз зрительских симпатий».

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и издательства «Детская литература».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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