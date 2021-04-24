24.04.2021 (10:55)

В Подмосковье 100 ВАИ провела отборочный этап конкурса «Дорожный патруль»

100 ВАИ города Москвы на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища провела отборочный этап конкурса «Дорожный патруль».

Военные автоинспекторы продемонстрировали навыки экстремального вождения автомобиля, мастерство стрельбы из табельного оружия, оказания первой помощи пострадавшему и тушения пожара возникшего в результате ДТП. Кроме того, автоинспекторы соревновались в экстренном устранении неполадок автомобиля и умении эффективно пользоваться средствами технического диагностирования транспортных средств.

По итогам отборочного этапа были определены инспекторы показавшие наилучшие результаты в испытаниях, которые будут представлять 100 ВАИ на Всеармейском конкурсе «Дорожный патруль» в июне 2021 г.

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