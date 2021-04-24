24.04.2021 (08:30)

В Москву из Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Москву из Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади

Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая с.г. завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в г.Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом – железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.

Первыми на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колёсной техники в том числе, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ЗРС «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты Курганец-25 были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2» — была доставлена железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», после чего совершила марш своим ходом на временную площадку на ул. Нижние Мневники.

Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность дорожного движения при следовании военной техники механизированной колонны.



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