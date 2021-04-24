24.04.2021 (06:25)

Военнослужащие и техника РХБ защиты ВВО примут участие в параде Победы в Хабаровске

Военнослужащие соединения и полка радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Приморье, начали тренировки в составе парадных расчетов в Хабаровске.

Специалисты РХБ защиты - отличники боевой подготовки полка, представят объединение на центральной площади в городе Хабаровске в 76 – ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в составе механизированной колонны по улицам Хабаровска пройдут тяжелые огнеметные системы ТОС – 1А «Солнцепек» и транспортно заряжающие машины (ТЗМ) на базе танков Т – 72.



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