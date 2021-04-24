24.04.2021 (06:15)

Инженеры общевойскового объединения ВВО в Забайкалье сдали контрольную проверку войск за зимний период обучения

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, сдали контрольную проверку войск за зимний период обучения.

В ходе экзаменов военнослужащие выполнили нормативы по установке учебного минного поля и проделыванию проходов в минных полях условного противника. Для обозначения секторов проходов использовалась специальная светящаяся краска.

Инженерно-разведывательные дозоры совершили марш на 30 километров с периодическими остановками и проведением инженерной разведки местности. При этом саперы применяли индукционные миноискатели ИМП.

В контрольной проверке были задействованы бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, самоходные реактивные установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР, а также специальная дорожная техника.

Всего к проверке было привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц специальной техники.



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