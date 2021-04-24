24.04.2021 (06:05)
В Хабаровске прошла репетиция прохождения пеших парадных расчетов войск ВВО к параду, в честь 76-й годовщины Победы
В Хабаровске на площади «Арены Ерофей» состоялись строевой смотр и завершающая тренировка парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона в преддверии парада, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Остальные репетиции состоятся на центральной площади краевой столицы.
Тренировка пеших расчетов проводилась под руководством заместителя командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.
Началась репетиция с выноса Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, а также штандартов фронтов.
В мероприятии приняли участие сводные парадные расчёты воинских частей и соединений Хабаровского гарнизона, учащиеся кадетской школы, юнармейцы в парадной форме одежды, сводный военный оркестр во главе с начальником военно-оркестровой службы полковником Вадимом Пахомовым.
Традиционно в параде 9 мая будут участвовать рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра округа, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.