24.04.2021 (05:45)

На Сахалине стартовала международная акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования Дня Победы юнармейцы и волонтёры на Сахалине раздали более 800 георгиевских лент в рамках международной акции «Георгиевская ленточка».

Во время акции волонтеры напоминали жителям города Южно-Сахалинска о значении георгиевской ленты и способах её ношения.

Кроме того, на площади перед Чехов-центром, горожане смогли увидеть выставку военного обмундирования времён Великой Отечественной войны, которая была организована военным комиссариатом Сахалинской области. А региональное отделение ДОСААФ России Сахалинской области представило выездную выставку «Оружие Победы».

Акция «Георгиевская ленточка» продолжит проходить по всему Сахалину и на Курильских островах. В областном центре раздача лент будет перед Чехов-центром, возле областной библиотеки и в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. 9 мая георгиевские ленты будут вручать горожанам перед началом военного парада на площади Победы.



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