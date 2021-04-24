24.04.2021 (04:50)

На Камчатке в честь Дня Победы пройдут торжественные марши военнослужащих Тихоокеанского флота

Около 1 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота и представителей силовых ведомств региона примут участие в торжественном шествии войск в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петропавловске-Камчатском.

Парадные расчеты уже прошли одиночную строевую подготовку, впереди проведение нескольких совместных тренировок на главной площади краевой столицы- площади Ленина.

9 мая под знаменем Победы и Государственным флагом Российской Федерации пройдут 13 сводных рот военнослужащих и представители силовых ведомствх, в которых предусмотрена военная служба. Кроме того, в торжественном марше примут участие курсанты военного учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете, парадные расчеты военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов Петропавловска-Камчатского.

В праздничный день для жителей и гостей краевого центра будет организована выставка военной техники береговых войск ТОФ. Вниманию зрителей будет представлено около 20 образцов современных боевых машин.

Кроме столицы Камчатки, более 500 военнослужащих Тихоокеанского флота проведут парадные шествия в городах Елизово и Вилючинск.

В этом году будет продолжена традиция участия военнослужащих ОКВС и подводных сил ТОФ в параде Победы в г. Хабаровске. На главном параде Восточного военного округа ТОФ будут представлять более 200 подводников и морских пехотинцев с Камчатки.



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