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24.04.2021 (04:30)

Базовый тральщик ТОФ провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

В рамках сдачи курсовой задачи К-2 (отработка действий одиночным кораблем в море) базовый тральщик БТ-325 соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил выполнил боевые упражнения на морском полигоне в заливе Петра Великого.

В ходе мероприятия боевой подготовки, минно-тральный корабль провел учение по организации обороны корабля на переходе морем и поразил огнем артиллерийских установок АК-230М морские и воздушные цели. Также корабль обнаружил макет морской плавающей мину и уничтожили её огнем корабельной артиллерии.

В результате слаженных действий экипажа задачи были выполнены в полном объеме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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