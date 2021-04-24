24.04.2021 (04:25)

Первая колонна инженерной техники ВВО совершила марш в Джидинский район для установки моста через горную реку для жителей поселков в Бурятии

Первая колонна инженерной техники Восточного военного округа отправилась для оказания помощи местному населению в Джидинский район (Республика Бурятия). Военнослужащие наведут мостовую переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев к совершению многокилометрового марша протяженностью в 150 км.

Всего на место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на специальных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б. После проведения необходимых расчетов, на месте будет принято решение, сколько звеньев необходимо установить через реку.

Для наращивания переправы в случае подъема уровня воды в реке во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

Уже четвертый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будут осуществлять ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до осени текущего года.



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