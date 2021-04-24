24.04.2021 (04:15)

В Уссурийском суворовском военном училище открыта мемориальная доска Петру Алексеевичу Михину

В Уссурийском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски. Она посвящена участнику Великой Отечественной войны, преподавателю Уссурийского (бывшего Курского) суворовского военного училища, автору многочисленных книг Петру Александровичу Михину.

На торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня рождения Петра Александровича, присутствовали не только воспитанники и преподавательский состав училища, но и командование общевойсковой армии ВВО в Приморье.

Мемориальная доска закреплена на гаубице М – 30, именно на таком воевал будущий преподаватель математики УСВУ в годы Великой Отечественной войны и при разгроме милитаристической Японии.

«… Честь и слава войну, писателю, учителю и наставнику, почетному гражданину, лауреату и победителю конкурсов писателей и журналистов. Человеку, который жизнью своей внес весомый исторический значимый вклад в летопись нашей Родины! Этот день символизирует не только память его потомков, а сплочение народа в сохранении славы и чести достойных мужей Отечества! Сохраним и передадим значимые имена и события, составляющие историю нашей страны! Сохраним и приумножим наши общие ценности: высокое патриотическое сознание, чувство уважения к собственной истории, любовь к близким и верность нашему Отечеству!» – отметил в своем выступлении командующий объединением ВВО генерал – майор Алексей Подивилов.

Петр Александрович Михин кавалер многих боевых и трудовых наград, заслуженный учитель РСФСР, член союз писателей и союза журналистов России, автор серии книг о Великой Отечественной войне. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».



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