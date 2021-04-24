24.04.2021 (03:50)

В соединениях и воинских частях ВВО в Республике Бурятия завершается проверка уровня физической подготовленности военнослужащих

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие завершают сдачу физической подготовки в ходе проверки за зимний период обучения.

В ходе мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости. Для определения быстроты военнослужащие сдают на выбор бег на 60, 100 метров или челночный бег 10х10.

Помимо этого, оцениваются физические возможности в силе военнослужащих в подтягивании на перекладине, выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра в зависимости от возрастной группы.



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