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24.04.2021 (03:00)

В преддверии Дня Победы юнармейцы посетили музей Главного центра ПРН

Юнармейский отряд имени генерал-лейтенанта В.И. Маркова средней общеобразовательной школы г. Солнечногорска посетил музей истории Главного центра предупреждения о ракетном нападении в преддверии Дня Победы.

В ходе экскурсии юнармейцам рассказали об истории возникновения системы предупреждения о ракетном нападении, особенности и функциональные задачи Главного центра. Также были продемонстрированы макеты подчиненных воинских частей и станций, располагающихся на их территории.

Помимо познавательной экскурсии на территории Главного центра был организован мастер класс по разборке и сборке автомата Калашникова, в котором юнармейцы приняли активное участие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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