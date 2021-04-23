23.04.2021 (21:28)

В Свердловской области высадился экологический десант юнармейцев

Юнармейцы Талицкой средней школы №1 знают, как вернуть «Планету без отходов». Ребята из историко-патриотического клуба «Разведчик» имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова «зачистили» город от мусора. Акция продлилась три дня - именно столько времени понадобилось на полный цикл. Активисты не только собрали пластик и макулатуру, но и отправили вторсырье на переработку.



«Когда в 2017 году – в Год экологии - мы впервые провели подобную компанию, то смогли собрать 1,5 тонны отходов. Это очень серьезное достижение. Оно и стало началом большого проекта. После макулатуры мы взялись за пластик. Сначала просто складировали, потом стали приучать взрослых сдавать его в переработку. Кстати, папы и мамы, включившиеся в нашу работу, удивились масштабу — ведь даже в рамках одной семьи пластика набирается невероятное количество», - рассказала начальник штаба Талицкого отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Свердловской области и руководитель историко-патриотического клуба «Разведчик» Наталья Якушина.



С того времени, экологическая акция стала традицией. Теперь она проходит дважды в год - весной и осенью. Последнюю посвятили Дню Земли. Самыми младшими ее участниками стали участники Движения из 2-Б класса. Своим задором они заразили всех вокруг - родителей, знакомых, соседей. «Да, действительно, одному из ребят удалось подключить к сбору пластика и макулатуры весь свой подъезд. Но и каждый в отдельности много чего сделал для чистоты своей малой Родины. Они даже умудрились обогнать старших товарищей по братству и собрать больше всех пластика», - пояснила руководитель младшего отряда юнармейцев историко-патриотического клуба «Разведчик» Марина Олейник.



На счету второклашек - 406 кг пластмассы. Это - новый рекорд, который побил прошлогодний результат. А вот в лидеры по сбору макулатуры вырвались юнармейцы из 6-Б класса. Они собрали больше тонны, а если точнее - 1020 кг. отходов. В награду рекордсмены получили сертификат на покупку канцелярских принадлежностей. Сумма на сертификате эквивалентна стоимости собранного вторсырья. То есть ребята не только доброе дело сделали для родного поселка, но еще и сами себя обеспечили необходимыми школьными принадлежностями. «Всего «Разведчики» собрали почти 2,5 тонны макулатуры и почти тонну пластика. Если вдуматься в эту цифру, то становится страшно от того, сколько отходов копится на нашей планете. И здесь стоит отметить активную позицию ребят, которые не сидят сложа руки. И если каждый возьмет с них пример, то совсем скоро мы увидим впечатляющий результат», - подчеркнул лидер «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.



На этом ребята не остановились, они организовали субботники по уборке городского пруда, зоны отдыха на реке Пышма, школьного двора и подшефного ребятам сквера ветеранов. Как признались юнармейцы, судя по собранному мусору, не все жители города разделяют их позицию. А значит, впереди у них еще немало работы!



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