23.04.2021 (21:10)

Трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене сделала прививку от коронавирусной инфекции

Сегодня в «52 консультативно-диагностическом центре» Министерства обороны Российской Федерации сделала прививку от новой коронавирусной инфекции армейская легкоатлетка Мария Ласицкене.

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы капитан Мария Ласицкене прошла первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером решили, что лучше я буду вакцинирована, не буду переживать и отвлекаться от подготовительного процесса. Естественно, я буду соблюдать все меры предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще».

По словам Ласицкене, после посещения КДЦ чувствует она себя хорошо. «Верю, что мой организм без сюрпризов абсолютно спокойно перенесет прививку», - подчеркнула спортсменка ЦСКА.

Титулованная армейская легкоатлетка отметила, что каждый сам решает для себя на счет вакцинации. «Каждый делает так, как считает нужным, тут самое правильное и верное - это тщательно обдумать важность и необходимость прививки для каждого. А решение каждый принимает сам, мы приняли вот такое», - заключила Мария.

Также 52 КДЦ МО РФ сегодня посетил и прошел первый этап вакцинации от новой коронавирусной заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник отделения (международный спортивных связей) Георгий Журули и сотрудники международного отдела армейского Клуба.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице