23.04.2021 (22:15)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступит с обширной концертной программой для жителей Подмосковной Власихи

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» готовит обширную концертную программу для жителей главного гарнизона РВСН Подмосковной Власихи.

Выступления состоятся как во Дворце культуры, так и на открытом воздухе. За более чем часовую программу солисты ансамбля исполнили самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.



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