23.04.2021 (21:55)
В Тагильском ракетном соединении продолжается вакцинация военнослужащих
В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Наряду с военнослужащими вакцинируется и гражданский персонал воинских частей.
Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.