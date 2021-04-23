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23.04.2021 (21:55)

В Тагильском ракетном соединении продолжается вакцинация военнослужащих

В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Наряду с военнослужащими вакцинируется и гражданский персонал воинских частей.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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