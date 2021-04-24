24.04.2021 (01:30)

В Саратовской области для учеников начальных классов провели экскурсию в музеи дальней авиации

В Энгельсском соединении дальней авиации в рамках проведения военно-патриотического воспитания молодёжи организовали экскурсию в музеи дальней авиации, приуроченную к 76-той годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В экскурсии приняли участие ученики начальных классов средних образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. Целью данного мероприятия являлась приобщение юношей к истории военных лет, а также популяризация подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой Отечественной войны.

С большим интересом присутствующие рассматривали авиационную технику и слушали экскурсовода Сергея Воронова, который подробно рассказал об истории, этапах становления и развития дальней авиации, а также познакомил с основными направлениями её деятельности. По ходу рассказов акцентировал особое внимание на музейных экспонатах, личных вещах и наградах ветеранов.

Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.



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