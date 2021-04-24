24.04.2021 (05:05)

Войска Южного военного округа и ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Войска Южного военного округа и ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму

В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска (силы) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), задействовавшиеся в мероприятиях внезапной проверки и межвидового учения на полигоне Опук (Республика Крым), возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Соединение радиационной, химической и биологической защиты ЮВО после совершения марша и осуществления погрузки техники и личного состава на железнодорожные составы убыло в пункт постоянной дислокации. В ходе марша подразделения войск химзащиты преодолеют расстояние около 1,3 тыс. км.

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота, принимавшие участие в двустороннем командно-штабном учении на полигоне Опук, совершают марш в пункт постоянной дислокации в Севастополе.

В ближайшее время военнослужащие проведут технический осмотр техники на территории автопарка воинской части, после чего продолжат выполнение мероприятий боевой подготовки в соответствии с утверждённым планом.

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении ЮВО и ВДВ в Крыму, продолжают передислокацию в пункты постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша колесной техники своим ходом по федеральным трассам.

Первая колонна автомобильной техники подразделений связи, тылового и технического обеспечения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения совершает марш в пункт постоянной дислокации по маршруту полигон Ангарский – Керченский пролив – Новороссийск.

22 апреля на полигоне Опук (Республика Крым) прошел основной этап учения войск ЮВО и ВДВ, которое проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения ВДВ.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе. 40 самолетов военно-транспортной авиации.

22 апреля 2021 года на полигоне Опук Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги межвидового учения, приказал завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск. До 1 мая вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий ВДВ в пункты постоянной дислокации», — приказал глава военного ведомства.



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