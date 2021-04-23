23.04.2021 (20:32)

В Амурском соединении дальней авиации прошли занятия по антитеррору

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тренировки с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму.

По замыслу учения лица незаконных вооруженных формирований планировали совершить нападение на контрольно-пропускной пункт авиационного полка. В ходе практических действий подразделение антитеррора отразило нападение и ликвидировало условного противника, организовало дальнейшую оборону военного объекта.

Мероприятие проведено с отработкой демонстративных действий с использованием средств имитации и холостых боеприпасов, отработкой приёмов рукопашного боя и действий подразделения, предназначенного для ликвидации последствий террористических актов.

Данные тренировки в воинских частях соединения дальней авиации происходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в ситуациях разного характера.



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