23.04.2021 (20:32)
В Амурском соединении дальней авиации прошли занятия по антитеррору
В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тренировки с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму.
По замыслу учения лица незаконных вооруженных формирований планировали совершить нападение на контрольно-пропускной пункт авиационного полка. В ходе практических действий подразделение антитеррора отразило нападение и ликвидировало условного противника, организовало дальнейшую оборону военного объекта.
Мероприятие проведено с отработкой демонстративных действий с использованием средств имитации и холостых боеприпасов, отработкой приёмов рукопашного боя и действий подразделения, предназначенного для ликвидации последствий террористических актов.
Данные тренировки в воинских частях соединения дальней авиации происходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в ситуациях разного характера.