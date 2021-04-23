23.04.2021 (20:40)

Военнослужащие РФ и Таджикистана нашли новые формы применения войск для разгрома бандформирований в ходе учения

Военнослужащие 201-й военной базы РФ и подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан на совместном учении нашли новые формы и способы применения войск по разгрому крупных бандформирований. Об этом сообщил в пятницу на церемонии закрытия учения командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Очень важно, что в ходе проходившего учения мы нашли новые формы и способы применения войск по разгрому крупных бандформирований с учетом развития средств вооруженной борьбы и оценки опыта вооруженных конфликтов современности. Особое внимание было уделено созданию единой системы управления и взаимодействию каждого элемента объединенной группировки войск», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий добавил, что четкость и слаженность действий военнослужащих двух стран свидетельствует о возросшем мастерстве личного состава и едином подходе в организации и ведении боевых действий. «Своими профессиональными действиями вы подтвердили безусловную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению безопасности наших братских народов», - отметил генерал-полковник.

Совместное тактическое учение проходило в период с 19 по 23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Всего к учению привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих и задействованы ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер». Также к маневрам будут привлечены экипажи оперативно-тактической авиации самолетов Су-25 российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргизии.



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