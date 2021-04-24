24.04.2021 (00:10)

Команда курсантов-девушек РВВДКУ впервые приняла участие в конкурсе по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием»

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) завершился конкурс по полевой выучке среди подразделений связи Воздушно-десантных войск «Лучший экипаж связи ВДВ - 2021», ставший финальным отбором для кандидатов в сборную команду Воздушно-десантных войск для участия во Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием», проводящийся в рамках АрМИ-2021.

В этом году конкурс был посвящен 80-летию образования Рязанского высшего военного командного училища связи имени маршала Советского Союза М.В. Захарова. В конкурсе приняло участие более 150 военнослужащих Воздушно-десантных войск из девяти соединений и впервые в конкурсе приняла участие команда РВВДКУ, составленная из курсантов-девушек, обучающихся на офицеров связи на 3 курсе училища. Свои глубокие знания и профессиональные навыки и умения продемонстрировали гвардии ефрейтор Анастасия Кричевская, гвардии курсанты Владислава Деева, Виктория Кустова, Анастасия Кияшевская.

В ходе конкурса десантники-связисты, демонстрировали свои умения, навыки и опыт в ходе выполнения нормативов и учебных задач. На завершающем этапе выполнены нормативы по тактико-специальной подготовке в составе экипажей. Особенностью конкурса стало отработка нормативов и учебных задач в условиях воздействия группы обозначения противника (РЭБ).

В результате честной и упорной борьбы команда Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявив высокое мастерство, в четвертый раз стала победителем конкурса «Лучший экипаж связи ВДВ – 2021». Второе место у команды Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, на третьем месте воины-связисты отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки.

Лучшие радиотелеграфисты включены в состав сборной команды Воздушно-десантных войск и представят связистов «крылатой гвардии» на Всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием – 2021», который пройдет в Санкт-Петербурге в мае текущего года.

По итогам Всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием», завершившегося в прошлом году, команда ВДВ уверенно заняла первое место и представляла Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном этапе конкурса.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице