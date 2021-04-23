23.04.2021 (20:50)

Состоялось заседание Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ

В период с 21 по 22 апреля 2021 года в Секретариате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств под председательством начальника Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Владимира Удриша состоялось заседание Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ (далее – Координационный комитет, КК ГМС) и Круглого стола руководящего состава и специалистов гидрометеорологических (метеорологических) служб вооруженных сил.

В работе Координационного комитета и Круглого стола приняли участие представители министерств обороны Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. В соответствии с повесткой на заседании подведены итоги деятельности КК ГМС в 2019-2020 годах, утвержден план работы Координационного комитета до 2025 года, рассмотрен ряд вопросов организации взаимодействия гидрометеорологических (метеорологических) служб вооруженных сил.

Участниками заседания подтверждено стремление к совершенствованию форм и способов взаимодействия гидрометеорологических (метеорологических) подразделений вооруженных сил государств – участников СНГ при обеспечении мероприятий совместной подготовки вооруженных сил стран Содружества, реализации новых подходов в вопросах обмена гидрометеорологической информацией о стихийных гидрометеорологических явлениях, а также дальнейшего совершенствования и развития многостороннего военного и военно-технического сотрудничества в области военной гидрометеорологии.

В ходе заседания отмечена необходимость активизации развития сотрудничества по приоритетным направлениям деятельности, определенным Концепцией военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года. Среди них: совершенствование системы гидрометеорологического обеспечения национальных вооруженных сил; повышение уровня военно-профессиональной подготовленности специалистов гидрометеорологических (метеорологических) служб; гидрометеорологическое обеспечение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил государств – участников СНГ.

Принятые в ходе заседания Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ решения направлены на развитие многостороннего военного сотрудничества дружественных армий с учетом общих и национальных интересов.

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