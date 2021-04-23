23.04.2021 (22:05)

Военная техника, принимающая участие в военном параде, приступила к передислокации в Москву

Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая с.г. начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в г.Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Передислокация колонны с колесной боевой техникой будет совершена по маршруту: н.п. Алабино – трасса А-107– Минское шоссе – Рублевское шоссе – ул. Осенняя – ул. Крылатская – ул. Нижние Мневники 45. В состав колонны колёсной боевой техники входят автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты Курганец будут доставлены в Москву на специальной технике. Общее количество в колонне колёсной техники составит более 200 единиц.

Гусеничная техника из состава механизированной колонны – танки Т-72Б3, Т-80БВМ, БМД-4М, БМД-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2» — будут доставлены железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», после чего совершат марш своим ходом на временную площадку на ул. Нижние Мневники.

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