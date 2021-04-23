23.04.2021 (20:57)

Курсанты Краснодарского училища прошли подготовку на тренажере самолета Ил-76 в авиацентре ВТА

В Иваново на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации курсанты 5 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков приступили к выполнению практических занятий в ходе выпускной лётной практики.

В частности в рамках подготовки к практическим полётам на самолётах Ил-76 с курсантами были проведены занятия на авиационном тренажере КТС-32. Будущие лётчики отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту в простых метеоусловиях.

Полеты проводились под руководством опытных летчиков-инструкторов. В состав экипажей курсанты-летчики вошли в качестве помощников командиров кораблей.

По окончании стажировки в Центре боевого применения и переучивания летного состава курсанты продолжат набираться опыта в боевых полках ВТА.



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