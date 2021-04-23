23.04.2021 (20:45)

Военнослужащие России и Таджикистана взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении

Военнослужащие 201-й военной базы РФ и вооруженных сил Республики Таджикистан условно взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении, проходящем на полигоне Харб-Майдон.

По замыслу тактического эпизода незаконные вооруженные формирования пресекли госграницу, вступив в бой с пограничными подразделениями. Объединенный штаб для срыва дальнейшего продвижения противника отправил звено штурмовиков Су-25СМ, которое нанесло авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Затем мотострелковые подразделения при поддержке РСЗО "Град", "Ураган" и САУ "Акация" вытеснили прорвавшегося противника и закрепились на участках госграницы. Для проведения мониторинга обстановки были применены комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

Совместное учение подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходит в период с 19 по 23 апреля 2021 год под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Всего к учению привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих и задействованы ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер». Также к маневрам будут привлечены экипажи оперативно-тактической авиации самолетов Су-25 российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргизии.



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