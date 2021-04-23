23.04.2021 (20:20)

Военнослужащие дальней авиации сдали контрольные зачеты по РХБ защите

В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации в рамках сдачи контрольных зачётов за зимний период обучения прошла комплексная сдача зачетов по РХБ защите.

«Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство выполнения каждого элемента», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Тренировки выполняются регулярно согласно плану боевой подготовки. Все военнослужащие принимавшие участие в учебных занятиях, показали хороший результат благодаря систематическим занятиям.



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