23.04.2021 (20:40)

Военнослужащие России и Таджикистана уничтожили условного противника на полигоне Харб-Майдон в ходе основного этапа учения

Уничтожением условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) численностью около 1500 боевиков на полигоне Харб-Майдон завершился основной этап совместного учения военнослужащих 201-й российской военной базы и подразделений вооруженных сил Республики Таджикистан.

По легенде розыгрыша НВФ численностью около 1500 человек прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Для подавления темпа наступления инженерные подразделения подорвали управляемые фугасные снаряды, создав "огненный вал" протяженностью 500 метров, а также противотанковое минное поле.

Для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей военнослужащие применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.

В этом время группа радиоэлектронной борьбы при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" вскрыла радиоэлектронные средства противника и блокировала их каналы связи и управления, а затем расчеты беспилотных летательных аппаратов "Леер-3" провели рассылку смс-сообщений с требованием сдаться.

На завершающем этапе экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 применили способ "вертолетная карусель", уничтожив прибывающие резервы НВФ, а расчеты РСЗО "Град", "Ураган" и САУ "Акация", затянув противника в огневой мешок", завершили его уничтожение.

Совместное учение подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходит в период с 19 по 23 апреля 2021 год под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Всего к учению привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих и задействованы ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер». Также к маневрам будут привлечены экипажи оперативно-тактической авиации самолетов Су-25 российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргизии.



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