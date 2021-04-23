23.04.2021 (20:30)

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне «Опук» возвращаются в пункты постоянной дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне «Опук» возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении Южного военного округа и ВДВ, завершившемся накануне на полигоне «Опук» в Крыму, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша колесной техники своим ходом по федеральным трассам. В передислокации войск будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации военнослужащих, а также боевую и специальную технику ВДВ.



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