23.04.2021 (20:15)

В Заполярье прошли сборы с начальниками служб тыла Воздушно-космических сил

На открытии сборов был представлен доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по материально-техническому обеспечению генерал-майора Забита Хеирбекова, в котором были рассмотрены основные недостатки при проверках воинских частей, а также меры по их устранению.

В течении недели с военнослужащими проводились лекционные и практические занятия. Для участников сборов были развернуты учебные точки: казарма аэродромной роты, столовая рядового и сержантского состава, склад вещевого имущества и бельевой склад. Особое внимание уделялось проведению строевых смотров техники, позволяющей решать задачи материально-технического обеспечения войск в полевых условиях.



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