23.04.2021 (19:50)

Около 100 военнослужащих прошли переподготовку в учебном центре военной полиции ВС РФ

На базе учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась переподготовка военнослужащих территориальных органов и войсковых подразделений военной полиции. По итогам обучения около 100 военнослужащих повысили свою квалификацию.

Главная задача обучения в центре с учетом специфики выполнения задач подразделениями военной полиции как в мирное, так и в военное время — воспитать всесторонне грамотных специалистов, способных в различных ситуациях принимать правильные, обдуманные и ответственные решения. Кроме того, военнослужащие прошедшие курс повышения квалификации, должны обладать навыками обучения и воспитания личного состава, поддержания твердого уставного порядка в подразделениях.

Подготовка военнослужащих военной полиции проводилась в соответствии с Программой боевой подготовки учебных подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

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