23.04.2021 (21:02)
Экипажи ВАИ обеспечат безопасность следования механизированной колонны парадного расчета в Нижние Мневники
С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечат безопасность дорожного движения при следовании военной техники механизированной колонны, задействованной в военном параде 9 мая на Красной площади, из п. Алабино (Московская обл.) во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы.
В целях организации безопасности дорожного движения и своевременного прибытия техники в пункт назначения военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с УГИБДД ГУ МВД России по Москве и Московской области.
Перемещение механизированной колонны будет осуществлено комбинированным способом, железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.
Передислокацию в Москву совершат более 300 единиц гусеничной, колесной военной техники, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.