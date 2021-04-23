23.04.2021 (21:02)

Экипажи ВАИ обеспечат безопасность следования механизированной колонны парадного расчета в Нижние Мневники

С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечат безопасность дорожного движения при следовании военной техники механизированной колонны, задействованной в военном параде 9 мая на Красной площади, из п. Алабино (Московская обл.) во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы.

В целях организации безопасности дорожного движения и своевременного прибытия техники в пункт назначения военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с УГИБДД ГУ МВД России по Москве и Московской области.

Перемещение механизированной колонны будет осуществлено комбинированным способом, железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.

Передислокацию в Москву совершат более 300 единиц гусеничной, колесной военной техники, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.

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