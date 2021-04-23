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23.04.2021 (19:30)

В Нижних Мневниках подготовлена площадка для размещения военной техники, задействованной в параде Победы на Красной площади

Для проведения работ на специальной площадке, расположенной в Северо-Западном округе Москвы, оборудованы тенто-мобильные укрытия с развернутыми пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта военной техники.

На развернутых пунктах специалисты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники. Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

Всего на площадке будет размещено более 300 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.

Общий размер площадки — более 9,5 га.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военные парады
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