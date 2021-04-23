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23.04.2021 (19:05)

Разведчики Уссурийского соединения ВДВ приняли участие в открытии смотра спортивной работы среди довузовских учреждений Минобороны России в Уссурийском СВУ

В Уссурийском суворовском военном училище (СВУ) в рамках открытия смотра спортивной работы среди довузовских учреждений Минобороны России состоялся большой спортивный праздник.

Одним из самых запоминающихся моментов праздника для юных патриотов стало показательное выступление по рукопашному бою гвардейцев-десантников разведывательного батальона Уссурийского отдельного десантно-штурмового соединения.

В ходе выступления воины-разведчики продемонстрировали боевые приёмы с оружием и без, навыки владения штык-ножом, саперной лопаткой, ведения стрельбы из различных положений, освобождение заложников и различные спарринги.

В завершение выступления военнослужащие выстроили «пирамиду», показывая сплочённость и выносливость личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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