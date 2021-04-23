23.04.2021 (18:55)

В Военно-медицинской академии завершилась традиционная «Неделя натурных уроков»

В Историко-мемориальном зале Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) завершилась традиционная «Неделя натурных уроков», организованная кафедрой русского языка для иностранных военнослужащих подготовительного курса.

В историко-мемориальном зале академии будущих военно-медицинских специалистов иностранных армий встретил начальник экспозиции Константин Палий и инструктор Галина Леонтьева. Они показали главные и наиболее ценные экспонаты музея — вазу, подаренную императором Александром I первому президенту академии Якову Виллие, кресло выдающегося химика и композитора Александра Бородина, карту первых зданий академии, один из первых микроскопов и многое другое.

Через уникальные исторические документы и предметы курсанты знакомятся с великой историей Медико-хирургической, Военно-медицинской академии.

Константин Палий и Галина Леонтьева своим трепетным отношением к предмету, профессионально выверенными рассказами об ученых, врачах, событиях и легендах академии вызвали безусловный интерес у представителей разных стран, которым предстоит получать образование в академии.

«Мы счастливы, что состоялась эта встреча», — выразил в своем сочинении общее мнение офицер из Алжира — необычное занятие завершилось письменной работой о том, что было понято и прочувствовано в этот день.



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