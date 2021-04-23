23.04.2021 (18:50)

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России провел лекцию в Военно-медицинской академии

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин провел лекцию, посвященную реализации проектной деятельности медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

На лекции присутствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков, заместители начальника академии, профессорско-преподавательский состав, магистры, ординаторы и курсанты выпускных курсов.

Дмитрий Тришкин рассказал, что медицинская служба Вооруженных Сил РФ имеет множество проектов по совершенствованию и развитию оказания помощи военнослужащим, однако среди них есть приоритетные, которым уделено особое внимание.

Среди таких проектов — программа по совершенствованию онкологической помощи военнослужащим. Принимая во внимание тот факт, что возраст имеющих онкологические заболевания в России уменьшается, Дмитрий Тришкин отметил важность углубленного, специализированного медицинского обследования военнослужащих на ранних стадиях заболевания.

Он также отметил, что на сегодняшний день на базе окружных госпиталей созданы все условия для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, и каждый специалист должен знать свою меру ответственности и понимать, на каком уровне пациенту необходимо оказать помощь.

Одним из важных направлений проектной деятельности медицинской службы Вооруженных Сил РФ является снижение смертности военнослужащих от болезней системы кровообращения. Дмитрий Тришкин отметил, что выявление в 2020 году новой коронавирусной инфекции затронуло военнослужащих, имеющих заболевания органов кровообращения, что усугубляло их состояние. Однако во время пандемии всем военным медицинским учреждениям, в том числе Военно-медицинской академии удалось справиться с непростыми задачами в этой области.

Кроме того, Дмитрий Тишкин отметил работу специалистов в ходе проведения телемедицинских консультаций и всей телемедицины в целом, поскольку она дает возможность осуществить консультацию любого военнослужащего с любой патологией.

«Сегодня огромное количество гарнизонов, которое находится удаленно от наших госпиталей, может связаться с ведущими специалистами Военно-медицинской академии, где они круглосуточно посредством телемедицины могут консультировать любого пациента, начиная от архипелага Земля Франца-Иосифа до Алакуртти», – сказал Дмитрий Тришкин.

В ходе лекции были также затронуты проекты, касающиеся санаторно-курортного обеспечения военнослужащих, современной системы обучения военнослужащих, внедрения инновационных технологий с привлечением лабораторий Военно-медицинской академии на базе технополиса «ЭРА», и многие другие.

Дмитрий Тришкин отметил, что проектное управление позволяет связывать между собой разные подразделения и разных специалистов, и это дает возможность понять, что необходимо для достижения конкретного результата.



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