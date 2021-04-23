23.04.2021 (18:45)

Артисты Центрального дома Российской Армии поздравили победителей VI Международной олимпиады курсантов по информатике

Сегодня артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе выступили на церемонии награждения победителей и призеров VI Международной олимпиады курсантов по информатике.

В церемонии награждения, состоявшейся в клубе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Санкт-Петербург), участвовали секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин и начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В финальном этапе олимпиады приняли участие национальные команды высших военных учебных заведений Азербайджана, Армении, Белоруссии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Победителей и призеров олимпиады концертными номерами поздравили артисты ЦДРА. В их исполнении прозвучали Гимн олимпиады, композиции «Русь — моя сила», «Свой путь», «За веру», «Мы раскрываем крылья», популярная во всем мире песня «Катюша» и другие произведения. Примечательно, что легендарная песня, созданная композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским, прозвучала на разных языках — родных языках участников олимпиады.



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