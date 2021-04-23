23.04.2021 (18:40)

В Московской области завершился отборочный этап конкурса военных автоинспекторов ЗВО «Дорожный патруль-2021»

На полигоне Ногинский в Московской области завершился отборочный этап конкурса военных автоинспекторов Западного военного округа (ЗВО) «Дорожный патруль-2021» Армейских международных игр.

В номинациях определены следующие победители: «Водитель-экстремал»— старший прапорщик Андрей Изюмов (Воронежская обл.), «Лучший регулировщик» — старший прапорщик Дмитрий Королев (Тверская обл.), «Максимальный форсаж» — прапорщик Сергей Комогоров (Брянская обл.), «Отличник технического диагностирования» — старший прапорщик Александр Щеглов (Липецкая обл.).

Лучшим инспектором ВАИ ЗВО стал старший инспектор дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции (территориальной) старший прапорщик Андрей Изюмов (Воронежская обл.). Второе место занял старший инспектор дорожно-патрульной службы старший прапорщик Александр Щеглов (Липецкая обл.). Третье — инспектор дорожно-патрульной службы прапорщик Алексей Стоянцев (Тамбовская обл.).

Призы победителям вручил начальник военной автомобильной инспекции ЗВО полковник Вячеслав Нестеров.

В отборочном этапе конкурса приняли участие представители ВАИ, расположенных в 26 регионах дислокации войск ЗВО. По результатам соревнований сформирована команда военной автоинспекции округа, которая выступит на всеармейском и международном этапах конкурса «Дорожный патруль».



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