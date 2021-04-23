23.04.2021 (18:32)

Личный состав подразделения специального назначения отдельного соединения ВДВ из Бурятии успешно сдал проверку по горной подготовке

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения личный состав подразделения специального назначения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ (Республика Бурятия), успешно выполнил все поставленные задачи в ходе сдачи нормативов по горной подготовке.

Комплексное контрольное занятие состояло из трех этапов: проверка теоретических знаний, проверка практических базовых навыков горной подготовки и зачетное прохождение маршрута на горном скалистом участке.

На первом этапе были проверены знания особенностей горных рельефов, влияния природных факторов горной местности на организм человека, на тактику действий подразделений при совершении маршей и в различных видах боя, а также на работу частей и механизмов вооружения.

Затем военнослужащие показали членам комиссии базовые умения по горной подготовке: бухтовка верёвок, надевание горного снаряжения, вязание узлов и наведения переправ.

Самым сложным этапом проверки стало прохождение маршрута на горном скалистом участке местности. Трасса восхождения была проложена таким образом, что на относительно небольшом участке скальника спецназовцам удалось продемонстрировать навыки одиночного и группового скалолазания, работу в связке, подъёмы и спуски на верёвках и прохождение других препятствий.

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