Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2021 (18:32)

Личный состав подразделения специального назначения отдельного соединения ВДВ из Бурятии успешно сдал проверку по горной подготовке

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения личный состав подразделения специального назначения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ (Республика Бурятия), успешно выполнил все поставленные задачи в ходе сдачи нормативов по горной подготовке.

Комплексное контрольное занятие состояло из трех этапов: проверка теоретических знаний, проверка практических базовых навыков горной подготовки и зачетное прохождение маршрута на горном скалистом участке.

На первом этапе были проверены знания особенностей горных рельефов, влияния природных факторов горной местности на организм человека, на тактику действий подразделений при совершении маршей и в различных видах боя, а также на работу частей и механизмов вооружения.

Затем военнослужащие показали членам комиссии базовые умения по горной подготовке: бухтовка верёвок, надевание горного снаряжения, вязание узлов и наведения переправ.

Самым сложным этапом проверки стало прохождение маршрута на горном скалистом участке местности. Трасса восхождения была проложена таким образом, что на относительно небольшом участке скальника спецназовцам удалось продемонстрировать навыки одиночного и группового скалолазания, работу в связке, подъёмы и спуски на верёвках и прохождение других препятствий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false