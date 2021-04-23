23.04.2021 (17:15)
Морские пехотинцы Черноморского флота завершили погрузку на десантные корабли после окончания учения
На полигоне Опук в Крыму подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) завершили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли и начали движение в пункты постоянной дислокации.
На завершающем этапе учения, проведённого в рамках контрольной проверки сил Южного военного округа (ЮВО) за зимний период обучения, морские пехотинцы, захватив плацдарм, высадились на необорудованное побережье.
После прибытия в места дислокации подразделения проведут обслуживание техники и вооружения и приступят к выполнению плановых задач боевой подготовки.
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