23.04.2021 (17:00)
Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после учения в Крыму
Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после участия в межвидовом учении, которое завершилось вчера на полигоне Опук в Крыму.
Учение прошло в рамках контрольной проверки сил Южного военного округа за зимний период обучения.
В ходе мероприятия экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах боевой подготовки.
После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы Черноморского флота продолжат выполнение задач по предназначению.
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