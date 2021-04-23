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23.04.2021 (17:00)

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после учения в Крыму

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после участия в межвидовом учении, которое завершилось вчера на полигоне Опук в Крыму.

Учение прошло в рамках контрольной проверки сил Южного военного округа за зимний период обучения.

В ходе мероприятия экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах боевой подготовки.

После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы Черноморского флота продолжат выполнение задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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