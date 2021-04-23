23.04.2021 (16:45)

В Военном технополисе «ЭРА» рассмотрели способы обеспечения безопасности информационных систем на отечественных платформах

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» подвели итоги III Всероссийской научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития современной науки по направлению «Информационная безопасность».

По результатам работы участники конференции признали актуальным развитие научно-обоснованных технических разработок и верификацию формализованных моделей политик безопасности, а также их реализацию в информационных системах, в том числе и функционирующих на отечественных аппаратных платформах.

Как отметили представители ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления, ключевое значение при этом будут иметь перспективные подходы к оценке эффективности применения средств защиты информации, а также применение современных технологий повышения защиты информации, обрабатываемой в автоматизированных системах военного назначения.

Конференция проходила в течение двух дней. В мероприятии приняли участие 99 человек из 35 организаций, в том числе 14 докторов наук и 26 кандидатов наук.

Отдельным событием конференции стала выставка достижений научных лабораторий «День инноваций», где были представлены разработки по направлению «Информационная безопасность».

Организатор мероприятия — Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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