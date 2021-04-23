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23.04.2021 (16:30)

Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск из дальнего похода

В Североморск, главную базу Северного флота, из своего первого дальнего похода прибыл фрегат «Адмирал флота Касатонов». В торжественной церемонии встречи приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов и командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Они поздравили моряков с успешным выполнением задач дальнего похода и возвращением домой.

Главнокомандующий ВМФ отметил, что фрегаты данного проекта являются самыми современными боевыми кораблями России и станут первыми штатными носителями гиперзвукового ракетного оружия, испытания которого завершит в этом году головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Командующий Северным флотом высоко оценил профессионализм и выучку экипажа и командира корабля — капитана 2 ранга Алексея Рябоштана, для которого завершившийся дальний поход стал первым в его командирской карьере.

В ходе торжественной церемонии командиру фрегата был вручен традиционный жареный поросёнок и каравай от женсовета корабля.

Дальний поход новейшего российского фрегата начался 30 декабря прошлого года. Более двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции и провёл серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России. На завершающем этапе похода фрегат принял участие в межвидовом командно-штабном учении по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходило под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

За время длительного плавания корабль прошёл более 22 тысяч морских миль. Вместе с фрегатом действовали спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма», которые прибыли в пункты базирования в конце прошлой недели.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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