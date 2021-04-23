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23.04.2021 (16:15)

В Хакасии прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов

Во время репетиции по главной площади Абакана торжественным строем прошли расчеты военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Хакасии, военно-патриотических движений, а также других силовых структур и ведомств.

В Республике Хакасия прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во время репетиции по главной площади Абакана торжественным строем прошли расчеты военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в республике, представителей других силовых структур и ведомств региона и военно-патриотических движений.

Военнослужащие, участвующие в мероприятиях. поделились своим впечатлением о тренировке: «Участвую впервые, чувство трепета берет, чувство гордости. С детства мечтал пройти на параде 9 мая. И я рад, что моя мечта осуществилась», — отметил рядовой Николай Катин.

Участники тренировки отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения. В мероприятии было задействовано 16 парадных расчетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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