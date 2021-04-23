23.04.2021 (16:00)

Командующий войсками ЗВО проверил подготовку военнослужащих и боевой техники к параду Победы в Москве

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе рабочей поездки в Московскую область проверил подготовку расчетов соединений и воинских частей округа, участвующих в параде Победы в Москве.

В ходе тренировки в Алабино парадные расчёты отработали сценарий торжественного прохождения, строевые приёмы с оружием, равнение в колоннах и шеренгах, соблюдение интервалов и дистанций, музыкальное сопровождение военного оркестра.

Генерал-полковник Александр Журавлев проконтролировал тренировку, техническое обслуживание боевой техники, ход обеспечения парадной военной формой и условия размещения военнослужащих.

От Западного военного округа к военному параду на Красной площади в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлечены военнослужащие Балтийского флота, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина.

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