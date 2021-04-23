Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2021 (16:00)

Командующий войсками ЗВО проверил подготовку военнослужащих и боевой техники к параду Победы в Москве

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе рабочей поездки в Московскую область проверил подготовку расчетов соединений и воинских частей округа, участвующих в параде Победы в Москве.

В ходе тренировки в Алабино парадные расчёты отработали сценарий торжественного прохождения, строевые приёмы с оружием, равнение в колоннах и шеренгах, соблюдение интервалов и дистанций, музыкальное сопровождение военного оркестра.

Генерал-полковник Александр Журавлев проконтролировал тренировку, техническое обслуживание боевой техники, ход обеспечения парадной военной формой и условия размещения военнослужащих.

От Западного военного округа к военному параду на Красной площади в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлечены военнослужащие Балтийского флота, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте идет подготовка к пожароопасному периоду
В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО
В Белогорском гарнизоне ВВО прошла тренировка механизированной колонны к параду Победы
В День Победы войне небо Москвы украсят салюты свыше 12 тысяч фейерверочных изделий

Метки:
Западный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false