23.04.2021 (15:45)

На Балтийском флоте идет подготовка к пожароопасному периоду

На Балтийском флоте проводятся профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. Так, для борьбы с лесными пожарами в запретных зонах созданы сети дорог и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Ведутся работы по очистке территорий военных городков и технических территорий баз и складов от сухой травы, кустарника и сгораемого природного мусора. На базах, складах вооружения, боеприпасов и ГСМ обустроены 50-метровые противопожарные полосы, примыкающие к внешнему ограждению периметров.

С военнослужащими на постоянной основе проводятся плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров. Пожарными командами воинских частей изучены способы тушения и ликвидации пожаров на объектах различной сложности с использованием специальных и подручных средств.

Отработано взаимодействие по тушению возможных пожаров с региональными подразделениями МЧС России. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Задачи противопожарной охраны объектов Балтийского флота решают более 20 противопожарных подразделений.

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