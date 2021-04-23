23.04.2021 (15:30)

Дежурные силы ПВО Ленинградской военно-морской базы уничтожили условного воздушного противника

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов противника.

Экипажи кораблей были приведены в готовность, были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки. Дежурная смена центра управления базы практиковалась в управлении силами и средствами ПВО в условиях воздушных ударов по пункту базирования и кораблям. Также были отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач по различным каналам связи.

Данные тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок.

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